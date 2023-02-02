7-8 февраля 2023 состоится 10-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

NAIS – главная выставка в России и СНГ, посвященная достижениям в развитии инфраструктуры гражданской авиации: модернизации аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок; управления и обслуживания парка воздушных судов; подготовки кадров для авиаотрасли.
Ежегодно на площадке выставки десятки российских и зарубежных производителей и поставщиков демонстрируют свое оборудование и решения для аэропортов и авиакомпаний.
Это центральное отраслевое мероприятие для знакомства с новыми технологиями, поиска и сравения предложений и поставщиков, решения как вопросов импортозамещения, так и в целом развития отрасли в непростых экономических условиях.
Экспозиция NAIS 2023 во многом посвящена импортозамещающим технологиям в развитии инфраструктуры гражданской авиации и стабильному развитию авиатранспортного комплекса.
Особое значение приобретает консолидация авиапроизводителей и авиакомпаний в рамках расширения господдержки и обновлению авиапарка в российских авиакомпаниях.
В преддверии 100-летия отечественной гражданской авиации на площадке NAIS 2023 пройдут торжественные мероприятия по чествованию лучших работников авиатранспортной индустрии в рамках традиционных отраслевых премий.
Официальные мероприятия, 7 февраля 2023
09:30 - 10:00 (выставочный зал 7)
· Осмотр выставочной экспозиции
10:00 - 11:30 (конференц-зал «Аэропорт», выставочный зал 7)
· Церемония открытия NAIS 2023
· Награждение заслуженных работников авиатранспортной отрасли, а также победителей отраслевых премий «Воздушные ворота России» и «Skyway Service Award».
Ведущий торжественных мероприятии – Александр Маршал, Заслуженный артист России.
Приглашённые участники официальных мероприятий:
· И.Е. Левитин, Помощник Президента Российской Федерации, Секретарь Государственного Совета Российской Федерации
· В.Г. Савельев, Министр транспорта Российской Федерации
· И.П. Чалик, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
· А.В. Нерадько, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта,
· Ю.Б. Слюсарь, Генеральный директора ПАО «ОАК»
И другие лидеры авиатранспортной отрасли.
Выставка NAIS состоится 7-8 февраля 2023 в Крокус Экспо, Павильон 2, зал 7