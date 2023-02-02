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7-8 февраля 2023 состоится 10-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

Общество
7-8 февраля 2023 состоится 10-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

NAIS – главная выставка в России и СНГ, посвященная достижениям в развитии инфраструктуры гражданской авиации: модернизации аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок; управления и обслуживания парка воздушных судов; подготовки кадров для авиаотрасли.

Ежегодно на площадке выставки десятки российских и зарубежных производителей и поставщиков демонстрируют свое оборудование и решения для аэропортов и авиакомпаний.

Это центральное отраслевое мероприятие для знакомства с новыми технологиями, поиска и сравения предложений и поставщиков, решения как вопросов импортозамещения, так и в целом развития отрасли в непростых экономических условиях.

Фото: Росконгресс
Фото: Росконгресс
Фото: Росконгресс

Экспозиция NAIS 2023 во многом посвящена импортозамещающим технологиям в развитии инфраструктуры гражданской авиации и стабильному развитию авиатранспортного комплекса.

Особое значение приобретает консолидация авиапроизводителей и авиакомпаний в рамках расширения господдержки и обновлению авиапарка в российских авиакомпаниях.

В преддверии 100-летия отечественной гражданской авиации на площадке NAIS 2023 пройдут торжественные мероприятия по чествованию лучших работников авиатранспортной индустрии в рамках традиционных отраслевых премий.

Официальные мероприятия, 7 февраля 2023

09:30 - 10:00 (выставочный зал 7)

· Осмотр выставочной экспозиции

10:00 - 11:30 (конференц-зал «Аэропорт», выставочный зал 7)

· Церемония открытия NAIS 2023

· Награждение заслуженных работников авиатранспортной отрасли, а также победителей отраслевых премий «Воздушные ворота России» и «Skyway Service Award».

Ведущий торжественных мероприятии – Александр Маршал, Заслуженный артист России.

Приглашённые участники официальных мероприятий:

· И.Е. Левитин, Помощник Президента Российской Федерации, Секретарь Государственного Совета Российской Федерации

· В.Г. Савельев, Министр транспорта Российской Федерации

· И.П. Чалик, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

· А.В. Нерадько, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта,

· Ю.Б. Слюсарь, Генеральный директора ПАО «ОАК»

И другие лидеры авиатранспортной отрасли.

Выставка NAIS состоится 7-8 февраля 2023 в Крокус Экспо, Павильон 2, зал 7
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