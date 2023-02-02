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Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе Херсона

Армия
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе Херсона

Российские артиллеристы прицельным огнем уничтожили склад боеприпасов ВСУ и три автомобиля украинских войск близ Херсона.

В сообщении РИА Новости говорится, что хранилище боеприпасов противника было поражено артиллерией в районе населенного пункта Зеленовка.

«Так же уничтожены три единицы автомобильной техники, потери составили четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска успешно пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр.
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