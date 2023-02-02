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В Екатеринбурге соцработники пришли к пожилой хозяйке 12 кошек и нашли ее мертвой

Происшествия
В Екатеринбурге соцработники пришли к пожилой хозяйке 12 кошек и нашли ее мертвой

Пожилую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой в ее квартире, где также проживали 12 кошек. Теперь зоозащитники ищут животным новый дом.

Как пишут местные СМИ, 85-летняя пенсионерка перестала отвечать на звонки родственников 26 января. Тогда близки попросили социального работника навестить женщину.

«Из соцслужбы пришли проверить бабушку и нашли её мертвой. Работница покормила животных. Кошек около двенадцати, точно узнаем, когда зайдем в квартиру. Мы на связи с волонтёрами, кошек девать некуда, ищем добрые руки», — рассказали волонтеры.

По предварительным данным, смерть екатеринбурженки не имеет криминального характера.
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