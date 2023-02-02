Рубцовск вошел в ТОП-10 городов России с наиболее чистым воздухом

Консалтинговая компания, оказывающая услуги в области городского развития, провела сравнительный анализ загрязнения атмосферы над городами России. Рубцовск занял девятое место в этом рейтинге.
Эксперты и аналитики в своих расчетах использовали пять главных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, аэрозоли, формальдегид, диоксид азота и диоксид серы, сообщает «Алтайская правда».
В пятерку городов с самым чистым воздухом вошли Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск и Балаково. Замыкают рейтинг Московская агломерация, Якутск, Новосибирск, Норильск и Бердск. Рубцовск занял в этом списке девятое место, уровень загрязнения воздуха там оценивается как низкий.
Также благополучен с точки зрения загрязненности атмосферы Бийск, он лишь немногим уступает Рубцовску. А вот в столице Алтайского края Барнауле ситуация вдвое хуже. Загрязнение воздуха там эксперты оценили в 30,5 балла. Для сравнения - в Рубцовске этот показатель равен 12,1 балла.