Рубцовск вошел в ТОП-10 городов России с наиболее чистым воздухом

Также благополучен с точки зрения загрязненности атмосферы Бийск, он лишь немногим уступает Рубцовску. А вот в столице Алтайского края Барнауле ситуация вдвое хуже. Загрязнение воздуха там эксперты оценили в 30,5 балла. Для сравнения - в Рубцовске этот показатель равен 12,1 балла.