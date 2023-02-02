Политолог Михеев заявил о неготовности Запада поставлять истребители F-16 Украине

Западные страны не станут отправлять Украине американские истребители F-16. Такого мнения придерживается политолог Сергей Михеев.
По его словам, представители НАТО специально ведут разговора насчет таких поставок, чтобы прощупать реакцию российской стороны. Россия в свою очередь предупреждает, что все вооружение будет уничтожено в зоне спецоперации. В качестве примера Михеев привел интервью канцлера Германии Олафа Шольца, передает ИА SM-News.
«То же интервью Шольца, где он говорил, что об отправке самолетов и речи быть не может. И в американской прессе те же мысли. Поставка танков была сделана лишь для того, чтобы заставить тоже самое сделать Шольца», — отметил политолог.
Помимо этого, он добавил, что как показывают боевые действия на Украине, все, что Запад отправляет Киеву, оперативно уничтожается российскими войсками.