Политолог Михеев заявил о неготовности Запада поставлять истребители F-16 Украине

По его словам, представители НАТО специально ведут разговора насчет таких поставок, чтобы прощупать реакцию российской стороны. Россия в свою очередь предупреждает, что все вооружение будет уничтожено в зоне спецоперации. В качестве примера Михеев привел интервью канцлера Германии Олафа Шольца, передает ИА SM-News.