Момент схода лавины на россиян в Индии попал на видео

Нательная камера россиянина запечатлела сход лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
Напомним, что все случилось в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. В результате схода лавины пострадали восемь россиян. Все они были были доставлены в больницу.
Врачи оценивают состояние пострадавших как нормальное. Природное явление не обошлось без погибших — жертвами стихии стали двое человек. По предварительным данным, это граждане Польши, пишет РИА Новости.