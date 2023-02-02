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Момент схода лавины на россиян в Индии попал на видео

Происшествия
Момент схода лавины на россиян в Индии попал на видео

Нательная камера россиянина запечатлела сход лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Напомним, что все случилось в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. В результате схода лавины пострадали восемь россиян. Все они были были доставлены в больницу.

Врачи оценивают состояние пострадавших как нормальное. Природное явление не обошлось без погибших — жертвами стихии стали двое человек. По предварительным данным, это граждане Польши, пишет РИА Новости.
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