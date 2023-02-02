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Минсельхоз собирается разрешить фермерам в России заниматься сельским туризмом

Общество
Минсельхоз собирается разрешить фермерам в России заниматься сельским туризмом

Министерство сельского хозяйства работает над законопроектом, который даст право фермерским хозяйствам в России заниматься сельским туризмом. Его собираются внести в Государственную Думу в ноябре.

Предполагается, что законопроект внесет изменения в отдельные законодательные акты. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, он будет направлен на развитие сельского туризма в России. Если законопроект примут, сельхозпроизводители смогут размещать туристов в фермерских домах.

Рост числа сельхозтуристов, как ожидается, поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции. Уточняется, что производственная деятельность на сельхозземлях в случае принятия законопроекта останется приоритетной. Среди наиболее привлекательных для развития сельского туризма направлений называются Сибирь, Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.
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