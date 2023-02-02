Минсельхоз собирается разрешить фермерам в России заниматься сельским туризмом

Предполагается, что законопроект внесет изменения в отдельные законодательные акты. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, он будет направлен на развитие сельского туризма в России. Если законопроект примут, сельхозпроизводители смогут размещать туристов в фермерских домах.