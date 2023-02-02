Экс-глава Пентагона Гейтс назвал очень низкими шансы Украины на вступление в НАТО

Украина имеет очень низкие шансы на вступление в Североатлантический альянс, заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.
Он отметил, что в 2008 году, когда впервые возник вопрос о принятии Украины и Грузии в НАТО, представители Франции и Германии были против этого. По его словам, в Евросоюзе сохраняется серьезная оппозиция в вопросе вступления этих стран в военно-политический блок.
Гейтс при этом считает возможным предоставление Киеву гарантий безопасности на многосторонней основе вне НАТО. Он отметил, что подобные договоренности не будут предполагать обязательств перед Украиной об отправке сил Альянса на ее территорию.