Экс-глава Пентагона Гейтс назвал очень низкими шансы Украины на вступление в НАТО

Он отметил, что в 2008 году, когда впервые возник вопрос о принятии Украины и Грузии в НАТО, представители Франции и Германии были против этого. По его словам, в Евросоюзе сохраняется серьезная оппозиция в вопросе вступления этих стран в военно-политический блок.