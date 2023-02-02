Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Politico: слова Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС России привели Зеленского в бешенство

Политика
Politico: слова Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС России привели Зеленского в бешенство

Аналитики американского издания Politico рассказали о реакции главы киевского режима Владимира Зеленского на заявление руководителя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ не смогут «вытеснить российские силы» со всех освобожденных территорий.

Слова генерала о слабости Вооруженных сил Украины привели президента в бешенство, объяснили обозреватели. Об этом им стало известно из источника, знакомого с обстоятельствами.

Ранее сенатор Константин Косачев сообщил, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины не может квалифицироваться как «спонсирование терроризма».
владимир зеленский вооруженные силы рф всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду