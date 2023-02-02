Politico: слова Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС России привели Зеленского в бешенство

Аналитики американского издания Politico рассказали о реакции главы киевского режима Владимира Зеленского на заявление руководителя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ не смогут «вытеснить российские силы» со всех освобожденных территорий.