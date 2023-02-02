Аналитики американского издания Politico рассказали о реакции главы киевского режима Владимира Зеленского на заявление руководителя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ не смогут «вытеснить российские силы» со всех освобожденных территорий.
Слова генерала о слабости Вооруженных сил Украины привели президента в бешенство, объяснили обозреватели. Об этом им стало известно из источника, знакомого с обстоятельствами.
Ранее сенатор Константин Косачев сообщил, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины не может квалифицироваться как «спонсирование терроризма».