Православные активисты намерены отсудить у певца Филиппа Киркорова 1 млн рублей

Скандальная выходка станцевавшего на кресте народного артиста России Филиппа Киркорова, казалось бы, уже осталась в прошлом, однако поступок певца все еще эхом отдается в его жизни.
По данным Telegram-канал Mash, православные активисты во главе с руководителем проекта «Мирный воин» Михаилом Феодориди обвинили Киркорова в глумлении над распятием в Кремле. У певца хотят отсудить 1 млн рублей.
Ранее сообщилось о госпитализации отца исполнителя хита «Цвет настроения синий» — 90-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова. Причиной этому послужили имеющиеся у него проблемы с сердцем.