Коллективный Запад не дождался ожидаемого результата от действия санкций на российскую экономику. Об этом сообщает немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для издания Focus.
По его словам, Москва быстро нашла способ обойти ограничения США и их союзников. Россия продолжает приобретать иностранную продукцию, отправляя свою довольно запутанными путями. Такой способ позволил сохранить экономику РФ и удержать ее от упадка в 2022 году. По прогнозам экспертов, этот год и последующие будут успешнее, передает материал «ПолитРоссия».
«Запад хочет поставить Путина на колени в экономическом плане – и терпит грандиозный провал», — раскрыл карты о фатальной ошибке Запада аналитик.
Ранее сообщалось, что показатели внешней торговли России вернулись на уровень, который был у страны до начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, в этом году ожидается увеличение доходов от продаж нефти азиатскому рынку. Об этом пишет газета The New York Times.