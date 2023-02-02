Focus: попытка Запада поставить на колени российскую экономику с треском провалилась

По его словам, Москва быстро нашла способ обойти ограничения США и их союзников. Россия продолжает приобретать иностранную продукцию, отправляя свою довольно запутанными путями. Такой способ позволил сохранить экономику РФ и удержать ее от упадка в 2022 году. По прогнозам экспертов, этот год и последующие будут успешнее, передает материал «ПолитРоссия».