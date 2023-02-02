Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Забайкалье задержали начальника колонии по подозрению в получении взятки

Происшествия
В Забайкалье задержали начальника колонии по подозрению в получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника колонии №1 УФСИН России по Забайкальскому краю. Мужчину заподозрили в получении взятки в размере 300 тыс. рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным стражей порядка, глава исправительного учреждения получил денежное вознаграждение от нескольких заключенных. В обмен гражданин обещал арестантам «общее покровительство».

Правоохранители провели обыски по месту жительства начальника колонии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее стало известно, что заместитель гендиректора авиакомпании и его подельник предстанут перед судом в Подмосковье из‑за взятки в размере 1,5 млн рублей. Мужчины получили деньги за помощь в трудоустройстве на должность второго пилота, сообщало РИАМО.
забайкальский край фсин взятки задержание колония
Военкоры ФАН
Лучшие в аду