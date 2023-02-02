В Забайкалье задержали начальника колонии по подозрению в получении взятки

Ранее стало известно, что заместитель гендиректора авиакомпании и его подельник предстанут перед судом в Подмосковье из‑за взятки в размере 1,5 млн рублей. Мужчины получили деньги за помощь в трудоустройстве на должность второго пилота, сообщало РИАМО.