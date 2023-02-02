В Забайкалье задержали начальника колонии по подозрению в получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника колонии №1 УФСИН России по Забайкальскому краю. Мужчину заподозрили в получении взятки в размере 300 тыс. рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным стражей порядка, глава исправительного учреждения получил денежное вознаграждение от нескольких заключенных. В обмен гражданин обещал арестантам «общее покровительство».
Правоохранители провели обыски по месту жительства начальника колонии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).
Ранее стало известно, что заместитель гендиректора авиакомпании и его подельник предстанут перед судом в Подмосковье из‑за взятки в размере 1,5 млн рублей. Мужчины получили деньги за помощь в трудоустройстве на должность второго пилота, сообщало РИАМО.