Силовики задержали наводчика украинских нацистов в Херсонской области

Правоохранители в Херсонской области задержали наводчика украинских националистов, которым он не менее пяти раз передал информацию для последующих обстрелов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.
По словам задержанного, данные он передавал своему знакомому из ВСУ.
«По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок», — говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 29-летний местный таксист. На допросе он признался, что умышленно передавал информацию о военных, которых видел или подвозил.