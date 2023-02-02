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Силовики задержали наводчика украинских нацистов в Херсонской области

Происшествия
Силовики задержали наводчика украинских нацистов в Херсонской области

Правоохранители в Херсонской области задержали наводчика украинских националистов, которым он не менее пяти раз передал информацию для последующих обстрелов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам задержанного, данные он передавал своему знакомому из ВСУ.

«По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 29-летний местный таксист. На допросе он признался, что умышленно передавал информацию о военных, которых видел или подвозил.
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