Более 20 деловых сессий, дискуссий и презентаций вошли в программу форума «Дальний Восток – зима открытий» на Камчатке

Опубликована основная программа делового форума «Дальний Восток – зима открытий», который пройдет на Камчатке 21-22 февраля в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2023» и в статусе официальной зимней площадки Российского туристического форума «Путешествуй!». Перечень площадок размещен на официальном сайте мероприятия, сообщили в министерстве туризма Камчатского края.
Инициатором проведения форума выступает правительство Камчатского края при активной поддержке Минвостокразвития России, Минэкономразвития РФ и Фонда Росконгресс. Площадкой для общения гостей форума станет Камчатский выставочно-туристический центр в Петропавловске-Камчатском.
Основная программа форума включает 7 деловых сессий, 8 дискуссий, сессию-презентацию и выездную секцию. Кроме того, ряд важных мероприятий пройдут в нулевой день форума, 20 февраля. Главным событием форума будет пленарное заседание, где эксперты обсудят Дальний Восток и Арктику как ключевые направления туризма в России. В нём запланировано участие представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих экспертов в сфере туризма и гостеприимства, бизнес-сообщества.
«Развитие всего Дальнего Востока является стратегической задачей для нашей страны и, безусловно, туризм здесь играет одну из ключевых ролей. Интерес к дальневосточным и арктическим территориям растет из года в год, мы это отчётливо видим на примере Камчатки. Только за минувший год на полуострове побывало около 300 тысяч путешественников, рост турпотока отмечают и коллеги из других регионов ДФО. На Дальний Восток и Артику приходят инвесторы, готовые реализовывать здесь масштабные и прорывные проекты. На пленарном заседании, которое пройдёт 21 февраля, мы обсудим развитие туристической инфраструктуры, поговорим о том, что нужно сделать, чтобы сохранить интерес туристов к нашим территориям и сделать их ещё более привлекательными для отдыхающих, и, конечно, поделимся друг с другом новыми планами развития индустрии в регионах», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.
В рамках первого дня форума, 21 февраля, пройдут деловые сессии, посвящённые созданию комфортной городской среды, круизному туризму, развитию проектов, направленных на оздоровление отдыхающих. Также пройдут дискуссии по таким темам, как внедрение научно-познавательных маршрутов, развитие малой авиации, строительство гостиниц в лесном фонде. Отдельная дискуссия будет посвящена конкурсу «Дальний Восток – земля приключений!», который проводится при поддержке полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.
Во второй день участники форума обсудят развитие туристической инфраструктуры, поговорят о промышленном, экологическом, событийном, деловом видах туризма, а также совершенно новых направлениях в отрасли. На отдельных площадках будут подняты вопросы классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и другие. Завершится второй день мероприятия выездной гастрономической секцией, раскрывающей секреты дальневосточной и арктической кухни.
Кроме того, специальная программа, направленная на камчатских предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства, пройдёт в нулевой день форума, 20 февраля. В этот день запланированы: профориентационный лекторий для учеников старших классов камчатских школ «Работа мечты: профессионалы в туризме о любимом деле», Ассамблея туристских информационных центров Дальнего Востока, мастер-класс по новшествам в законодательстве для профессионалов туристской отрасли, дискуссия о развитии региональной индустрии гостеприимства «Гостиницы Камчатки: дом вдали от дома», проводимая Торгово-промышленной палатой Камчатского края, а также ток-шоу в прямом эфире по презентации новых зимних туристских программ от туроператоров Камчатского края «Онлайн-марафон «Зимняя Камчатка – 2023»
Программа делового форума уже опубликована на сайте http://forumkamchatka.ru/. Вместе с тем, отмечают организаторы, в неё ещё могут быть внесены изменения и дополнения.
Напомним, что форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдёт в рамках зимнего фестиваля «Берингия» на Камчатке в третий раз. По итогам форума 2021 года губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым было принято решение сделать мероприятие ежегодным.
Добавим, что мероприятие проводится правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России, Минэкономразвития РФ, Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Информационные партнеры – Федеральное агентство новостей (ФАН), коммуникационный холдинг 1MI, медиахолдинг «Турбизнес», информационное агентство «EastRussia», журнала «ЭкоГрад».