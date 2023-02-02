Более 20 деловых сессий, дискуссий и презентаций вошли в программу форума «Дальний Восток – зима открытий» на Камчатке

«Развитие всего Дальнего Востока является стратегической задачей для нашей страны и, безусловно, туризм здесь играет одну из ключевых ролей. Интерес к дальневосточным и арктическим территориям растет из года в год, мы это отчётливо видим на примере Камчатки. Только за минувший год на полуострове побывало около 300 тысяч путешественников, рост турпотока отмечают и коллеги из других регионов ДФО. На Дальний Восток и Артику приходят инвесторы, готовые реализовывать здесь масштабные и прорывные проекты. На пленарном заседании, которое пройдёт 21 февраля, мы обсудим развитие туристической инфраструктуры, поговорим о том, что нужно сделать, чтобы сохранить интерес туристов к нашим территориям и сделать их ещё более привлекательными для отдыхающих, и, конечно, поделимся друг с другом новыми планами развития индустрии в регионах», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.