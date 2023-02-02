«Этот день в истории». Что произошло 2 февраля, праздники, факты, люди

Сегодня завершилась Сталинградская битва. В 1943 году Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. В этом сражении решалась судьба не только СССР, но и европейских стран, оккупированных фашистской Германией. Фашистские войска потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолетов и танков, около 30 тыс. орудий и минометов.