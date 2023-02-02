«Этот день в истории». Что произошло 2 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
Сегодня завершилась Сталинградская битва. В 1943 году Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. В этом сражении решалась судьба не только СССР, но и европейских стран, оккупированных фашистской Германией. Фашистские войска потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолетов и танков, около 30 тыс. орудий и минометов.
2 февраля 1702 года положено начало Балтийскому флоту. Петр I издал Указ, в котором царь повелевал начать строительство судов на Ладожском озере. Главная база флота тогда располагалась в Кронштадте. Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции.
Сегодня в США отмечают День сурка. Праздник стал широко известен благодаря одноименному фильму с участием Билла Мюррея. 2 февраля в Панксатони на западе Пенсильвании сурок Фил, по поверью, предсказывает погоду. Традиция восходит корнями к обрядам Древнего Рима, правда, в них участвовал не сурок, а еж.