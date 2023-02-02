Bloomberg: ФРГ потратит миллиарды евро на создание «многослойного» противоракетного щита

Власти ФРГ хотят выделить до 17 миллиардов евро на укрепление системы противоракетной обороны (ПРО) страны, пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что в настоящее время немецкие власти договариваются с несколькими военными предприятиями о создании многослойного противоракетного щита. Предполагается, что Берлин может заключить контракт на покупку систем ПВО IRIS-T с компанией Diehl Defence GmbH.
Отмечается, что Германия еще рассматривает возможность приобретения израильского комплекса Arrow 3. Свой выбор немцы также могут остановить на американском ЗРК Patriot стоимостью десять миллиардов евро.