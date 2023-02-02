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Звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась эмоциями от премьеры шоу «Конфетка» на ТНТ

Общество
Звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась эмоциями от премьеры шоу «Конфетка» на ТНТ

Актриса телевидения и дубляжа Марина Кравец стала ведущей нового шоу на ТНТ — проекта под названием «Конфетка». Звезда Comedy Club рассказала о своих впечатлениях от его премьеры.

В очередном выпуске «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» Кравец отметила, что сочетание юмора и песен, которые буквально на глазах становятся хитами, создают некую магию, и полтора часа эфирного времени проходят словно миг.

«Это настоящее шоу!» — высказалась она.

Кравец рассказала, что в шоу приходят обычные люди, которые когда-то выкладывали в Сети свои клипы. После этого в студии появляются суперзвезды, переиначивающие эти композиции на свой лад. Таких номеров, по ее словам, пять за программу.
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