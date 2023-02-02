Гималайские медведи прибыли в зоопарк Москвы

В октябре 2022 года в зоосад поступило сообщение от Росприроднадзора с просьбой принять спасенных медведей. В конце минувшего года питомцев привезли в Москву. Зовут их Бабуля, Вася и Фаня. Васе и Фане по 7 лет, а Бабуле уже 14 лет. В неволе этот вид может жить до возраста 25-30 лет. Медведи уже прошли карантинные мероприятия и теперь обживаются в вольере.