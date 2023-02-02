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Гималайские медведи прибыли в зоопарк Москвы

Общество
Гималайские медведи прибыли в зоопарк Москвы

Московский зоопарк пополнился тремя гималайскими медведями, которых привезли из Краснодарского края. Мишек изъяли у контрабандистов. Теперь звери пройдут курс реабилитации. Об этом заявили на официальном сайте правительства Москвы.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», привезенные медведи не смогут сейчас лечь в спячку. Вероятно, они никогда не были в ней из-за трудных условий жизни. Кроме того, масса их тел слишком мала, для зимнего сна им не хватит ресурсов. Поэтому в настоящее время медведей откармливают и уделяют им особое внимание, поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В октябре 2022 года в зоосад поступило сообщение от Росприроднадзора с просьбой принять спасенных медведей. В конце минувшего года питомцев привезли в Москву. Зовут их Бабуля, Вася и Фаня. Васе и Фане по 7 лет, а Бабуле уже 14 лет. В неволе этот вид может жить до возраста 25-30 лет. Медведи уже прошли карантинные мероприятия и теперь обживаются в вольере.
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