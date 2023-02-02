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Мощный циклон обрушился на Курилы, принеся с собой сильную метель и ураган

Общество
Мощный циклон обрушился на Курилы, принеся с собой сильную метель и ураган

Мощный циклон принес в Сахалинскую область сильную метель и ураганный ветер, а на острове Кунашир даже отменили занятия в школах.

Также экстренное предупреждение об урагане объявлено на соседнем Итурупе. Рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, запланированные на четверг, перенесли на пятницу.

Кроме того, из-за очень плохой видимости и снежных заносов закрыто движение для машин на дороге Курильск — аэропорт Буревестник. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Местные жители активно делятся кадрами разбушевавшейся стихии в социальных сетях. В связи с неблагоприятными погодными условиями губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил правительству держать ситуацию на особом контроле.
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