Петербуржцы вновь стали жертвами неубранного снега

Исходя из данных сервиса «Яндекс.Погода», можно сделать вывод, что снег будет идти весь день, а это значит, что с трудностями столкнутся не только пешеходы, но и автомобилисты. Согласно статистике издания ТАСС, Культурная столица вошла в число лидеров по количеству аварий на дорогах. Все потому что проезжая часть не убирается во время зимы должным образом. Снег является частой причиной ДТП.