Петербуржцы вновь стали жертвами неубранного снега

В Северной столице ничего не меняется. Красивый белый снег опускается на город и превращается в грязь и слякоть. Петербуржцы вновь должны пройти череду препятствий, чтобы добраться до места назначения.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в городе на Неве 2 февраля ожидается дождь со снегом, а температура воздуха опустится до -3 градусов. Несмотря на красивый снежный вид, жители Петербурга готовятся к худшему.
Коммунальщики все также не обращают внимания на уборку, снегоуборочные машины бесследно исчезли, ну а губернатор Северной столицы снова перекладывает свою ответственность на других и не хочет признавать, что в городе серьезные снежные проблемы.
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Погода», можно сделать вывод, что снег будет идти весь день, а это значит, что с трудностями столкнутся не только пешеходы, но и автомобилисты. Согласно статистике издания ТАСС, Культурная столица вошла в число лидеров по количеству аварий на дорогах. Все потому что проезжая часть не убирается во время зимы должным образом. Снег является частой причиной ДТП.
Также из-за неубранного снега образовываются большие пробки, петербуржцы добираются до места назначения с трудом. Жители города рассказали ФАН, что ранее на дорогу уходило полчаса, а сейчас, из-за неубранного снега время увеличилось почти в два раза.
Губернатор Северной столицы по-прежнему не признает своих ошибок и не торопится решать проблему, которая беспокоит горожан из года в год. На прямой линии Александр Беглов затронул тему снега и заявил, что во всем виноваты подрядчики, которых считает «жуликами».
Ранее жителей Петербурга предупреждали, что нужно быть осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы. Сейчас жители города в ожидании появления снегоуборочной техники на улицах.