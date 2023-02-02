Остин заявил о планах передать Киеву необходимое для весеннего контрнаступления оружие

США передадут Украине все возможности, которые ей будут необходимы, чтобы ВСУ могли быть эффективными при контрнаступлении весной. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов касаемо передачи американских истребителей F-16 на Украину.
«Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны (украинским войскам), чтобы быть эффективными при предстоящем, ожидаемом контрнаступлении весной», — сказал Остин.
Он добавил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы у Киева были возможности, которые необходимы украинским войскам для эффективных действий на передовой.