Американский блогер Leo Rex умер при загадочных обстоятельствах в Таиланде

Издание уточняет, что тело 34-лет него блогера обнаружили в его квартире в Таиланде. На нем была только черная рубашка. Блогер лежал лицом вниз, а из его рта и носа текла кровь. Кроме того, под левым глазом наблюдалась сильная гематома.