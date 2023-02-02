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Американский блогер Leo Rex умер при загадочных обстоятельствах в Таиланде

Происшествия
Американский блогер Leo Rex умер при загадочных обстоятельствах в Таиланде

Известного YouTube-блогера из США Лайта Абдаллаха Алгаза, более известного как Лео Рекс, нашли без признаков жизни в Таиланде. Об этом в четверг пишет Daily Mail.

Издание уточняет, что тело 34-лет него блогера обнаружили в его квартире в Таиланде. На нем была только черная рубашка. Блогер лежал лицом вниз, а из его рта и носа текла кровь. Кроме того, под левым глазом наблюдалась сильная гематома.

Одежда Лео была разбросана по всей квартире, а полки и унитаз в ванной были разбиты. Рядом с мертвым мужчиной лежали разные медикаменты и наркотики. Полиция проводит расследование.
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