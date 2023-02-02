Звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов рассказал о своем 15-летнем сыне Елисее

Актер добавил, что не последнее место в воспитании наследника занимает спорт. Так, Елисей уже способен двадцать раз подтянуться на турнике. Помимо этого, юноша развивается духовно. В скором времени он даже отправиться в Псково-Печерский монастырь, передает Utro.ru.