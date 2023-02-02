Звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов рассказал о своем 15-летнем сыне Елисее

Народный артист России, 59-летний актер театра и кино Дмитрий Певцов невероятно горд за своего 15-летнего сына Елисея, которого воспитал настоящим патриотом.
Как признался актер в очередном выпуске передачи «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1», сделать это ему помогла советские фильмы, а также решение отдать сына в кадетскую школу.
«Мне кажется, что в 15 у него сформировано правильное отношение к стране и к миру», — отметил Певцов.
Актер добавил, что не последнее место в воспитании наследника занимает спорт. Так, Елисей уже способен двадцать раз подтянуться на турнике. Помимо этого, юноша развивается духовно. В скором времени он даже отправиться в Псково-Печерский монастырь, передает Utro.ru.