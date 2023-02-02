Глава USOPC Сайкс поддержал МОК в стремлении снять бан с российских спортсменов

Руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на мировую арену. Однако атлетам необходимо, по его мнению, выполнить ряд условий.
Сайкс призвал российских спортсменов придерживаться правил честной и безопасной игры. Кроме этого, атлеты, считает он, должны выступать под нейтральным флагом.
«МОК должен продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к соревнованиям только нейтральных и чистых спортсменов», — приводит письмо Сайкса издание Associated Press.
Ранее стало известно, что российские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх в Париже. Стоит отметить, что атлеты поедут во Францию под нейтральным флагом, передает телеканал «360».