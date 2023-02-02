В Австралии уберут портрет Елизаветы II с банкнот

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет, после чего ее тело отправили в Лондон с остановкой в Эдинбурге, где состоялась церемония публичного прощания. Ее захоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.