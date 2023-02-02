В Австралии уберут портрет Елизаветы II с банкнот

Власти Австралии уберут портрет Елизаветы II с купюр номиналом пять австралийских долларов. Соответствующее решение было принято после консультаций с правительством страны и уже одобрено им.
На новых банкнотах появится изображение, посвященное аборигенам. Обновленный дизайн «отдает дань уважения культуре и истории первых австралийцев», говорится в заявлении Резервного банка страны (RBA). На обратной стороне купюры сохранится изображение парламента.
На разработку и печать новых денежных знаков может уйти несколько лет.
Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет, после чего ее тело отправили в Лондон с остановкой в Эдинбурге, где состоялась церемония публичного прощания. Ее захоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.