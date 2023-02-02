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ВИЧ-диссидентские организации в России предложили внести в список экстремистских

Общество
ВИЧ-диссидентские организации в России предложили внести в список экстремистских

Список экстремистов в России могут пополнить ВИЧ-диссидентские организации. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

По его словам, огромное внимание в России уделяется профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа. Однако некоторые организации пропагандируют антинаучные идеи об отсутствии этих опасных заболеваний.

«В частности, речь идет о разнообразных группах и движениях, объединенных идеологией ВИЧ-диссидентства», — приводит слова Крупника RT.

Он уверен, что в стране необходимо ввести запрет на любую деятельность таких групп. Для этого их следует вносить в перечень экстремистских организаций.
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