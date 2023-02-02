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Врач Галлямова перечислила полезные народные средства, которые помогают при ожогах

Общество
Врач Галлямова перечислила полезные народные средства, которые помогают при ожогах

Существуют некоторые народные средства, которые действительно помогают при ожогах, способствуя быстрому заживлению кожи.

Так, при небольшом ожоге первой степени человек может сам себе помочь, не обращаясь к медикам. Об этом рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с радио Sputnik.

В первую очередь она посоветовала приложить что-то холодное, чтобы снять термическое напряжение. Лучшим народным средством является хозяйственное дегтярное мыло, которое хорошо убирает воспаление.

Также помогает и отвар коры дуба. А вот использовать масло и сметану ни в коем случае нельзя, поскольку эти продукты могут привести к инфицированию поврежденных тканей. Кроме того, противопоказаны мази на основе вазелина, резюмировала эксперт.
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