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NYT: США могут организовать поставки на Украину истребителей через Нидерланды

Армия
NYT: США могут организовать поставки на Украину истребителей через Нидерланды

Отказ Вашингтона от поставок на Украину американских истребителей F-16 не так однозначен, как может показаться, сообщает The New York Times.

Ссылаясь на источники среди официальных лиц США и Евросоюза, журналисты американского издания отметили, что позиция касательно передачи боевой авиации не окончательна. Более того, вашингтонские чиновники допускают возможность отправки Киеву самолетов через третьи страны, вроде Дании или Нидерландов.

Последние, к примеру, имеют в своем авиапарке порядка 40 истребителей F-16. При этом власти страны уже перевооружают ВВС на современные F-35.

Если Нидерланды решат передать списанные машины Украине, им потребуется разрешение на реэкспорт от США. Источники NYT утверждают, что это условие призвано успокоить членов НАТО, которые встревожены эскалацией напряженности в отношениях с Россией.
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