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Канадский студент с помощью нейросети зафиксировал радиосигналы из космоса

Технологии
Канадский студент с помощью нейросети зафиксировал радиосигналы из космоса

Журнал Nature Astronomy опубликовал материал об использовании нейросети студентом физико-математического факультета Университета Торонто (Канада).

Утверждается, что студент с помощью нейросети по обработке данных, собранных Институтом поиска внеземного разума (SETI), выявил сразу восемь космических радиосигналов, которые теоретически могли быть посланы инопланетянами. Он изучил данные о 820 звездах, полученные еще в 2016 году, а нейросеть обнаружила сигналы, которые оказались незамеченными раньше, сообщает Life.

Уточняется, что сигналы, имеющие природное происхождение, обычно относятся к широкополосным. Выявленные студентом при помощи нейросети сигналы являются узкополосными, это позволяет предположить, что они могут исходить от представителей высокоразвитых внеземных цивилизаций, а не вызваны наземными помехами.
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