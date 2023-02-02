Канадский студент с помощью нейросети зафиксировал радиосигналы из космоса

Утверждается, что студент с помощью нейросети по обработке данных, собранных Институтом поиска внеземного разума (SETI), выявил сразу восемь космических радиосигналов, которые теоретически могли быть посланы инопланетянами. Он изучил данные о 820 звездах, полученные еще в 2016 году, а нейросеть обнаружила сигналы, которые оказались незамеченными раньше, сообщает Life.