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Добровольцы из Турции проходят боеподготовку в Запорожской области для участия в СВО

Армия
Добровольцы из Турции проходят боеподготовку в Запорожской области для участия в СВО

Добровольцы из Турции проходят обучение в батальоне имени Судоплатова в Запорожской области для дальнейшего участия в спецоперации.

Один из будущих бойцов с позывным Кузон рассказал РИА Новости, что в свое время проходил службу в войсках, но в боевых действиях не участвовал. Мужчина добавил, что несколько лет учился в Москве, где познакомился с русской культурой.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине», — рассказал он.

По словам добровольца, всем хорошо известно, что США спонсируют терроризм, в том числе на Украине. Мужчина подчеркнул, что сейчас он вместе с соотечественниками проходит боеподготовку.
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