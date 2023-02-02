Глава европарламента Боррель: ЕС не станет передавать истребители Украине из-за разногласий

Вопрос передачи истребителей украинской армии не обсуждается в ЕС, заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель.
В конце января украинский президент Владимир Зеленский заявил о надежде на поставки ВСУ боевой авиации. Мнение европейских лидеров на этот счет разделились.
«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — заявил Боррель на встрече в Брюсселе.
Разногласия участников ЕС говорят, что вопрос поставки истребителей на данный момент не стоит на повестке дня, подчеркнул глава европейской дипломатии.