Российская система ПВО может спасти поставки сырья из РФ в Европу

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии удалось адаптироваться к новым энергетическим условиям без тесного сотрудничества с Россией, передает INFOX. Однако, как отмечают эксперты, этой зимой Европе просто повезло с погодой и поставками газа. В следующий раз такого может не случиться.