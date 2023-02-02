Ракетный удар ВСУ по компрессорной станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» может быть как намеренной акцией, так и случайностью. В любом случае существует риск прекращения поставок российского ресурса в Европу. В данном случае европейский импорт спасла система ПВО России, пишет РИА Новости.
Та точка «Дружбы», которую чуть было не повредили, раздваивается на несколько веток. Одна из них идет в Чехию, Венгрию и Словакию. Благодаря эффективной работе российской ПВО, ракетный удар украинских войск не повредил часть магистрали. Поэтому Брюсселю стоит поблагодарить военные системы армии России, отмечает аналитик издания.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии удалось адаптироваться к новым энергетическим условиям без тесного сотрудничества с Россией, передает INFOX. Однако, как отмечают эксперты, этой зимой Европе просто повезло с погодой и поставками газа. В следующий раз такого может не случиться.