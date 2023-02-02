Экс-глава МО США Гейтс предрек окончание поддержки Украины со стороны Запада к концу года

Экс-министр выразил уверенность в том, что уже к концу 2023 года решимость Запада иссякнет и он начнет принуждать украинское руководство к возобновлению диалога с Кремлем для дипломатического разрешения ситуации. Соответствующую точку зрения Гейтс озвучил в рамках разговора с корреспондентами Washington Post.