Экс-глава МО США Гейтс предрек окончание поддержки Украины со стороны Запада к концу года

Политики западного мира не смогут оказывать поддержку киевскому режиму в ходе российской спецоперации бесконечно. Такой незавидный сценарий описал бывший руководитель американского Минобороны Роберт Гейтс.
Экс-министр выразил уверенность в том, что уже к концу 2023 года решимость Запада иссякнет и он начнет принуждать украинское руководство к возобновлению диалога с Кремлем для дипломатического разрешения ситуации. Соответствующую точку зрения Гейтс озвучил в рамках разговора с корреспондентами Washington Post.
«По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года. Я думаю, что европейцы останутся сильными. Администрация (США. — Прим. ред.) полностью привержена этому», — отметил он.
Ранее Гейтс рассказал, что американские власти нуждаются в том, чтобы российское государство оставалось целостным. По его словам, США нужно сильное правительство в Москве для контроля ее ядерного оружия.