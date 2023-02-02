Актриса Екатерина Климова указала на недостатки своей внешности

Актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова, наиболее известная по дилогии «Мы из будущего», считается одной из самых привлекательных знаменитостей в России. При этом сама Климова убеждена: в ее внешности есть свои недостатки.
Как призналась Климова, в молодости ей постоянно твердили, что успех на актерском поприще подразумевает работу над своей внешностью. Однако с годами знаменитость осознала, что фигура и лицо важны, но не ставить их на первый план все же не стоит.
«Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность и надо над ней поработать», — цитирует ее «Газета.Ru».
Ранее эксперт по красоте Ирина Ковалевич подсчитала затраты Климовой на ее внешность. По словам специалиста, на омоложение у актрисы могло уйти более 1 млн рублей.