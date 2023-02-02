Петербурженка попала под колеса микроавтобуса на Арсенальной набережной

Информации о состоянии пострадавшей не поступало. Известно, что ее госпитализировали. В настоящее время у места ДТП наблюдается серьезный затор, который продолжает расти. Кроме того, на этом же участке Арсенальной набережной позже произошла еще одна авария. Ее подробности устанавливаются.