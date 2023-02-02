Петербурженка попала под колеса микроавтобуса на Арсенальной набережной

Дорожный инцидент с участием пешехода произошел утром 2 февраля в самом центре Северной столицы. Как пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев, микроавтобус наехал на женщину у Свердловского сада.
Информации о состоянии пострадавшей не поступало. Известно, что ее госпитализировали. В настоящее время у места ДТП наблюдается серьезный затор, который продолжает расти. Кроме того, на этом же участке Арсенальной набережной позже произошла еще одна авария. Ее подробности устанавливаются.
Петербургские власти в очередной раз оказались не готовы к зимнему сезону. Заснеженные дороги и заледенелые тротуары отражают отношение Смольного к городу и его жителям. Несмотря на многочисленные жалобы, команда губернатора Александра Беглова не спешит искать решение проблемы.