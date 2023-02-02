Россия обескуражила США и их союзников своей реакцией на попытки западных стран загнать ее в угол, пишет Baijiahao.
Страны НАТО осознанно пошли на эскалацию украинского конфликта, пообещав Киеву новое вооружение, в том числе танки и системы ПВО. Эксперты убеждены, что Запад таким образом хотел напугать РФ, однако план провалился, передает «ПолитРоссия».
«В западных столицах считали, что теперь Москва точно загнана в угол. Однако ее реакция оказалась обескураживающей», — сказано в статье.
Ожидалось, что российская сторона после анонсированных поставок оружия ВСУ начнет искать пути для возобновления переговорного процесса, однако эти надежды не оправдались. Президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству страны проанализировать западные вооружения и использовать полученные данные для повышения боевых возможностей войск. Эксперты сходятся во мнении, что Россия неожиданно отреагировала на попытки напугать ее.
Ранее стало известно, что США могут включить дальнобойный ракеты в новый пакет военной помощи Украине, передает «Царьград».