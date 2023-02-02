Baijiahao: Россия неожиданно отреагировала на попытки Запада загнать ее в угол

Ожидалось, что российская сторона после анонсированных поставок оружия ВСУ начнет искать пути для возобновления переговорного процесса, однако эти надежды не оправдались. Президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству страны проанализировать западные вооружения и использовать полученные данные для повышения боевых возможностей войск. Эксперты сходятся во мнении, что Россия неожиданно отреагировала на попытки напугать ее.