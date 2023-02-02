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Британец починил свой сломанный зуб суперклеем из-за невозможности попасть к стоматологу

Общество
Британец починил свой сломанный зуб суперклеем из-за невозможности попасть к стоматологу

Житель Великобритании Энтони Уотсон, отчаявшийся попасть к государственному стоматологу из-за многомесячных очередей, сам починил свой сломанный зуб кусочком пластика и суперклеем.

Мужчина не мог позволить себе частное лечение, поэтому решил взять дело в свои руки. Он купил домашний стоматологический набор стоимостью 3,99 фунта стерлингов и починил сломанную коронку.

По словам Уотсона, в набор входило 20 пластиковых шариков. Их потребовалось залить кипятком, чтобы они стали мягкими и прозрачными.

«Затем надо вылепить форму вокруг зуба и остудить», — добавил британец.

В целом процедура прошла успешно, хотя Уотсон один раз нечаянно приклеил к зубу палец. Он отметил, что повторил бы процесс снова, если бы пришлось.

Люди по всей Великобритании поняли, что у них нет выбора, кроме как попробовать самим стать стоматологами. Так, один мужчина, страдающий от боли, вырвал себе пять зубов плоскогубцами. Он рассказал, что в радиусе 25 миль от его города не было ни одного свободного стоматолога.
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