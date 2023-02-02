Британец починил свой сломанный зуб суперклеем из-за невозможности попасть к стоматологу

Люди по всей Великобритании поняли, что у них нет выбора, кроме как попробовать самим стать стоматологами. Так, один мужчина, страдающий от боли, вырвал себе пять зубов плоскогубцами. Он рассказал, что в радиусе 25 миль от его города не было ни одного свободного стоматолога.