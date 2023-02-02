Сочи стал наиболее популярным направлением у россиян на февральские праздники

Больше всего перелетов на февральские праздники путешественниками из России запланировано в Сочи. Об этом рассказали аналитики сервиса «Туту.ру».
Наибольшее количество вылетов в курортный город запланировано из Москвы. На это направление приходится 6,5% спроса.
«На втором месте — направление Москва — Минеральные Воды. Доля этого маршрута среди внутренних направлений — 4,5%, а средний чек составляет 14 321 рубль», — говорится в тексте исследования, который приводит ТАСС.
Кроме того, популярностью у путешественников в февральские праздники пользуется Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Екатеринбург. Помимо этого, россияне намерены посетить Мурманск, Махачкалу, Волгоград и Тюмень.
РЖД запустит дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой в период февральских праздников. В компании готовятся к усилению пассажиропотока, пишет газета «Петербургский дневник».