Звезда «Бандитского Петербурга» Певцов призвал не пускать Хаматову в Россию без покаяния

Актрису театра и кино Чулпан Хаматову, сбежавшую из России в свете обострившейся общественно-политической ситуации, не следует пускать обратно без покаяния. Такое мнение высказал актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
По словам звезды «Бандитского Петербурга», с Хаматовой они знакомы давно. Певцов отметил, что ему жаль коллегу, ставшую «заложницей свободы» за рубежом и вынужденную делать то, что ей велят. Однако принимать ее обратно без покаяния не следует.
«Есть вещи, которые выходят за пределы нашего милосердия. Без покаяния возвращение невозможно. Это важная вещь. Не тихонько вернуться и все забыли, а именно через покаяния», — сказал он в эфире передачи «Жизнь и судьба» на «России-1».
Ранее певица Диана Гурцкая высказалась об уехавшей из России народной артистке СССР Алле Пугачевой. Исполнительница назвала ее великим человеком.