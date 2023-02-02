Звезда «Бандитского Петербурга» Певцов призвал не пускать Хаматову в Россию без покаяния

По словам звезды «Бандитского Петербурга», с Хаматовой они знакомы давно. Певцов отметил, что ему жаль коллегу, ставшую «заложницей свободы» за рубежом и вынужденную делать то, что ей велят. Однако принимать ее обратно без покаяния не следует.