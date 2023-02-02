Milliyet: настоящий энергокризис наступит в Европе следующей зимой

Этой зимой европейским политикам помогла теплая погода и хорошая заполненность подземных хранилищ газа. Следующей зимой такого может не произойти. Даже несмотря на то, что Европа уже прибегла к использованию так называемого «грязного» и неэкологичного угля, с которым ранее так боролась.