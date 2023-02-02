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Milliyet: настоящий энергокризис наступит в Европе следующей зимой

Экономика
Milliyet: настоящий энергокризис наступит в Европе следующей зимой

Текущий энергетический кризис не коснулся стран Евросоюза в полной мере. Однако это не значит, что им повезет и в следующий раз, сообщает Milliyet.

Этой зимой европейским политикам помогла теплая погода и хорошая заполненность подземных хранилищ газа. Следующей зимой такого может не произойти. Даже несмотря на то, что Европа уже прибегла к использованию так называемого «грязного» и неэкологичного угля, с которым ранее так боролась.

В следующем году страны ЕС могут не суметь должным образом заполнить свои хранилища, потому что поставки из США и Катара имеют технические сложности и ограничения.

Тем временем, экспорт российского газа в Европу постепенно сокращается. «Северные потоки» все еще не функционируют, а объемы транзита через Украину становятся все меньше.

Также европейские страны испытывают и другие сложности. Например, там фиксируется нехватка антибиотиков из-за сложностей в логистике и поставках, передает телеканал «Санкт-Петербург».
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