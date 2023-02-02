Жителя Саранска отправили в тюрьму за серьезное ДТП

Сотрудники СК России по Пензенской области довели до суда уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса из Саранска.
По данным ведомства, 54-летний водитель, управлявший автобусом, во время рейса из Саранска в Пензу нарушил скоростной режим, утратил управление и протаранил ограждение. В итоге автобус с 17 пассажирами перевернулся. Двум из них был причинен тяжкий вред здоровью, сообщают «Известия Мордовии».
Остальные тоже получили различные повреждения. Было возбуждено уголовное дело. Недавно, Лунинский районный суд Пензенской области, рассмотрел его материалы и приговорил виновника ДТП к одному году ограничения свободы и лишению водительских прав на такой же срок.