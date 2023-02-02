Жителя Саранска отправили в тюрьму за серьезное ДТП

По данным ведомства, 54-летний водитель, управлявший автобусом, во время рейса из Саранска в Пензу нарушил скоростной режим, утратил управление и протаранил ограждение. В итоге автобус с 17 пассажирами перевернулся. Двум из них был причинен тяжкий вред здоровью, сообщают «Известия Мордовии».