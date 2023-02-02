Амурская предпринимательница ответит в суде за травму рабочего

По версии следствия, индивидуальная предпринимательница привлекла к выполнению работ сотрудника, не прошедшего инструктаж по технике безопасности. В итоге на территории производственной базы на Пионерской улице в Благовещенске с ним произошел несчастный случай, сообщает AmurInfo.