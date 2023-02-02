Амурская предпринимательница ответит в суде за травму рабочего

Сотрудники СУ СК России по Амурской области расследовали уголовное дело о травмировании мужчины на производстве.
По версии следствия, индивидуальная предпринимательница привлекла к выполнению работ сотрудника, не прошедшего инструктаж по технике безопасности. В итоге на территории производственной базы на Пионерской улице в Благовещенске с ним произошел несчастный случай, сообщает AmurInfo.
Во время разгрузки тягача один из деревянных брусов придавил рабочего. Мужчину с многочисленными травмами пришлось госпитализировать. Материалы уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, приведшее к причинению тяжкого вреда здоровью» будут переданы в суд.