СК возбудил дело по факту гибели рабочих при пожаре в бытовках под Севастополем

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Известно, что в модуле, где все случилось, проживали более 100 рабочих. К настоящему моменту возгорание было ликвидировано.