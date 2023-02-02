СК возбудил дело по факту гибели рабочих при пожаре в бытовках под Севастополем

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара, который произошел в бытовках в крымском поселке Сахарная Головка недалеко от Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Известно, что в модуле, где все случилось, проживали более 100 рабочих. К настоящему моменту возгорание было ликвидировано.
В ходе разбора завалов и осмотра места ЧП были найдены тела семерых человек, еще двое строителей попали в больницу. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.