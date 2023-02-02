Politico: в Пентагоне заявили о безуспешности любых попыток Украины захватить Крым

Один из источников газеты подчеркнул, что основная мысль, которая обсуждалась в ходе брифинга, заключалась в том, что успешность наступления ВСУ не гарантирована. Авторы статьи предположили, что такая оценка наверняка разочарует киевский режим, который считает захват полуострова одной из ключевых целей.