Politico: в Пентагоне заявили о безуспешности любых попыток Украины захватить Крым

Украина в ближайшее время не сможет захватить Крым, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга Пентагона.
В публикации говорится, что в американском минобороны сообщили о безуспешности любых попыток Украины захватить Крым. Отмечается, что такое заявление прозвучало в ходе секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.
«Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска», — говорится в заявлении.
Один из источников газеты подчеркнул, что основная мысль, которая обсуждалась в ходе брифинга, заключалась в том, что успешность наступления ВСУ не гарантирована. Авторы статьи предположили, что такая оценка наверняка разочарует киевский режим, который считает захват полуострова одной из ключевых целей.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда больше не будет украинским, передает «Царьград».