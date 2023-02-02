Певица Диана Гурцкая призналась, что считает сбежавшую из России Аллу Пугачеву великой

Уехавшая в Израиль народная артистка СССР Алла Пугачева — великий человек. Такое мнение в новом интервью высказала эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая.
Отъезд исполнительницы хита «Миллион алых роз» из России возмутил многих ее коллег, но не меньше артистов заступились за Пугачеву. В их числе оказалась и Гурцкая, чье мнение о певице осталось неизменным.
«Великие люди — они великие. Алла Борисовна — великая актриса, замечательный артист», — сказала Гурцкая в эфире передачи «Легенда» на RTVI.
Ранее стало известно, что в Израиле началось расследование по поводу законности выдачи паспортов Пугачевой и журналистке Ксении Собчак.