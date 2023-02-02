Экс-глава МО США Гейтс: Вашингтону нужна единая Россия с сильной властью

Американское руководство нуждается в том, чтобы российское государство оставалось целостным. Такой информацией поделился экс-руководитель МО США Роберт Гейтс.
По его словам, Вашингтону не нужно, чтобы Россия разделилась, и дальнейшая участь ядерного оружия оказалась под вопросом. Поэтому для США важно, чтобы в Кремле находилась могущественная власть. Такое мнение бывший глава американского ведомства озвучил во время беседы с журналистами The Washington Post.
«Нам нужно единое российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве для сохранения контроля над всеми этими вооружениями», — подчеркнул он.
Ранее экс-член Совбеза РФ Сергей Филатов рассказал, что первый президент России Борис Ельцин общался с Вашингтоном из-за нежелания Киева возвращать Москве атомную бомбу.