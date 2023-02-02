Экс-глава МО США Гейтс: Вашингтону нужна единая Россия с сильной властью

По его словам, Вашингтону не нужно, чтобы Россия разделилась, и дальнейшая участь ядерного оружия оказалась под вопросом. Поэтому для США важно, чтобы в Кремле находилась могущественная власть. Такое мнение бывший глава американского ведомства озвучил во время беседы с журналистами The Washington Post.