ООН согласна с позицией МОК о возможном участии россиян в ОИ-2024

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить дискриминации в адрес российских и белорусских спортсменов по национальному признаку. Кроме этого, ООН просит МОК допустить атлетов до участия в мировых и континентальных соревнованиях.