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ООН согласна с позицией МОК о возможном участии россиян в ОИ-2024

Спорт
ООН согласна с позицией МОК о возможном участии россиян в ОИ-2024

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить дискриминации в адрес российских и белорусских спортсменов по национальному признаку. Кроме этого, ООН просит МОК допустить атлетов до участия в мировых и континентальных соревнованиях.

Соответствующее выступление по теме невозможности отстранения россиян и белорусов по национальному признаку подготовили члены ООН Александра Ксантаки и К.П. Ашвини. Организация призвала МОК решить вопрос по допуску атлетов к международным турнирам.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности», — говорится в сообщении спецдокладчиков.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил о необходимости пересмотреть вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену. Функционер призвал допускать до соревнований тех, кто не поддерживает специальную операцию на территории Украины.
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