Почти 15% отелей на морских курортах в России не соответствуют стандарту «все включено»

Многие отели на российских морских курортах (от 10% до 15%), которые позиционируют себя как «все включено», на самом деле не соответствуют заявленному уровню.
Например, одна гостиница в Анапе предлагает постояльцам только вино и пиво, да еще и с ограничением по времени — с 15 до 18 часов. Об этом рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России.
А в некоторых отелях Крыма, работающих по системе «все включено», не предусмотрено промежуточного питания. В ряде гостиниц вообще нет алкоголя, что не соответствует мировой практике all inclusive.
Одна мини-гостиница вообще указала, что работает на «ультра все включено». Однако за заказ еды в номер нужно доплатить, пишет РИА Новости.
Власти Таиланда ранее уточнили правила въезда для туристов. Не привитые от COVID-19 по-прежнему смогут посещать страну, но по прибытии нужно пройти тестирование, сообщает «Ридус».