Жертвами пожара в строительных бытовках в Севастополе стали семь человек

Число жертв пожара в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до семи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная поступило спасателям в ночь на 2 февраля. Когда пожарные прибыли на место, огонь успел распространиться на площади 200 кв. метров.
Помимо погибших, пострадали два человека. Их доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.