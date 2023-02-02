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Жертвами пожара в строительных бытовках в Севастополе стали семь человек

Происшествия
Жертвами пожара в строительных бытовках в Севастополе стали семь человек

Число жертв пожара в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до семи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная поступило спасателям в ночь на 2 февраля. Когда пожарные прибыли на место, огонь успел распространиться на площади 200 кв. метров.

Помимо погибших, пострадали два человека. Их доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.
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