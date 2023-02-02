Сосудистый хирург Уайтли назвал простой способ уменьшить риск образования тромбов

Риск образования тромбов может снизить употребление шести-восьми стаканов чистой воды в день, заявил сосудистый хирург Марк Уайтли.
По словам Уайтли, обезвоживание приводит к формированию сгустков крови, поскольку ей тяжело двигаться по венам. Если же человек пьет достаточно воды, кровь разжижается, за счет чего и уменьшается риск тромбообразования, пишет Daily Express.
Сосудистый хирург рекомендует не только употреблять по шесть-восемь стаканов воды в день, но и регулярно тренироваться. Он отметил, что во время активных движений кровь быстрее течет и не сгущается. Уайтли также предупредил, что риск формирования тромбов будет повышен у любителей сладкой газировки и энергетиков.