Сосудистый хирург Уайтли назвал простой способ уменьшить риск образования тромбов

Сосудистый хирург рекомендует не только употреблять по шесть-восемь стаканов воды в день, но и регулярно тренироваться. Он отметил, что во время активных движений кровь быстрее течет и не сгущается. Уайтли также предупредил, что риск формирования тромбов будет повышен у любителей сладкой газировки и энергетиков.